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01:01, 24 августа 2023Россия

Лагерь в Анапе закрыли после нападения педофила на детей

В Анапе закрыли детский лагерь, в который проник педофил

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

В Анапе закрыли детский лагерь «Счастливое детство», в котором дети подверглись нападению педофила. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

В надзорном органе уточнили, что причиной закрытия стали многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих. Все смены были переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям.

1 августа был задержан 49-летний педофил, надругавшийся над школьницами в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. От его действий пострадали четыре девочки из ДНР и одна из Московской области. Возраст потерпевших от 10 до 12 лет. В связи со случившемся прокуратура потребовала закрыть лагерь.

После ЧП власти Анапы решили усилить меры безопасности во всех детских лагерях и здравницах курорта. Мэр Анапы Василий Швец поручил провести внеплановые проверки, пригрозив, что в случае выявления нарушений деятельность некоторых лагерей может быть приостановлена.

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    Марина Совина
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