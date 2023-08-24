Турция частично закрыла черноморский пролив из-за пожаров

Турция запретила проход судов в южном направлении через Дарданеллы из-за пожаров

Власти Турции запретили большинство судоходных перевозок в южном направлении через пролив Дарданеллы из-за бушующих лесных пожаров вблизи одного из крупнейших в мире каналов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Управления безопасности прибрежных районов страны.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются крупными судоходными каналами. В результате введенных ограничений сотням судов затруднили перемещение между Черным и Средиземным морями. По словам председателя базирующейся в Стамбуле морской транспортной компании Transbosphor Мустафы Джана, утром 24 августа в очереди скопились в общей сложности около 250 судов. На этом фоне стоимость фрахта поднялась примерно на 10 процентов.

Проход в южном направлении через Дарданеллы закрыли для облегчения доступа примерно 38 самолетам и вертолетам к очагам крупных возгораний. Специалистам необходимо потушить пожары, после чего доступ к маршруту восстановят. При этом проход судов, направляющихся в северном направлении, продолжает быть свободным и останется таковым как минимум до 25 августа. К этому времени власти Турции с большой долей вероятности полностью откроют двустороннее движение и в южном коридоре Дарданелл.

На фоне глобального потепления и роста средних температур пожары охватили территории большинства стран Южной Европы. Ранее на испанском острове Тенерифе стихийное бедствие уничтожило почти 30 процентов лесных насаждений. Пожар стал сильнейшим за последнее десятилетие. Из-за прихода аномальной жары риски формирования новых очагов возгораний зафиксировали и в Италии, где власти объявили наивысший уровень погодной опасности. До этого из-за лесных пожаров более двух тысяч людей эвакуировали с греческого острова Родос.