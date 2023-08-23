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15:42, 23 августа 2023Среда обитания

На испанском острове зафиксировали сильнейший за десятилетия пожар

El Mundo: на Тенерифе пожар уничтожил почти 30 процентов лесных насаждений

Фото: Nacho Doce / Reuters

На испанском острове Тенерифе зафиксировали пожар, который оказался сильнейшим за последние несколько десятков лет. Об этом сообщает газета El Mundo.

Огонь сжег почти 30 процентов от общей площади лесных насаждений на острове и затронул 12 муниципалитетов. Так, пожар уничтожил 14,6 тысячи гектаров насаждений. Большая часть сгоревших лесов располагалась на территории, окружающей национальный парк Тейде. До этого самым мощным считался пожар, в котором сгорели 10,8 тысячи гектаров леса.

На данный момент больше всего пострадал муниципалитет Ла-Оротава, где огонь охватил 5,5 тысячи гектаров. Возгорания начались 15 августа, за несколько дней ситуацию удалось стабилизировать. Однако сложным положение остается в городе Гуимар.

Ранее стало известно, что пожары на Тенерифе привели к эвакуации более 26 тысяч человек. Показатели были зафиксированы в процессе переписи населения разных муниципалитетов, затронутых пожаром. Всем оставшимся без жилья были предоставлены временные убежища.

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    Нина Ташевская
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