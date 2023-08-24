Командир ВСУ сдал в ломбард военное имущество на полмиллиона гривен

Командир подразделения ВСУ сдал в ломбард рации и коптеры на полмиллиона гривен

Командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдал в ломбард военное имущество за полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора республики.

По данным правоохранителей, командир одного из подразделений воинской части в Днепропетровской области похитил четыре комплекта раций спецназначения и два квадрокоптера, общая стоимость которых составила 500 тысяч гривен (более 13 тысяч долларов). В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали «незначительные недостатки» военной формы для ВСУ, закупленной на миллионы гривен. До этого офис генпрокурора республики сообщал, что в результате поставок некачественной формы для украинской армии бюджету страны был нанесен ущерб на сумму более чем в 35 миллионов гривен.