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10:34, 24 августа 2023Бывший СССР

Командир ВСУ сдал в ломбард военное имущество на полмиллиона гривен

Командир подразделения ВСУ сдал в ломбард рации и коптеры на полмиллиона гривен

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдал в ломбард военное имущество за полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора республики.

По данным правоохранителей, командир одного из подразделений воинской части в Днепропетровской области похитил четыре комплекта раций спецназначения и два квадрокоптера, общая стоимость которых составила 500 тысяч гривен (более 13 тысяч долларов). В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали «незначительные недостатки» военной формы для ВСУ, закупленной на миллионы гривен. До этого офис генпрокурора республики сообщал, что в результате поставок некачественной формы для украинской армии бюджету страны был нанесен ущерб на сумму более чем в 35 миллионов гривен.

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    Георгий Нестеров
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