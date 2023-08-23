На Украине признали недостатки закупленной для ВСУ военной формы

МО Украины признало недостатки формы, закупленной для ВСУ на миллионы гривен

Министерство обороны Украины признало «незначительные недостатки» с военной формой для Вооруженных сил республики (ВСУ), закупленной на миллионы гривен. Об этом сообщает украинское издание Hromadske.

Отмечается, что 23 августа состоялось заседание антикоррупционного комитета при Верховной Раде, где обсуждались вопросы по закупке формы для ВСУ. На мероприятие был приглашен министр обороны Украины Алексей Резников, однако вместо него присутствовал его заместитель Денис Шарапов.

Замглавы ведомства доложил, что о недостатках закупленной формы было сообщено командованию тыла, которое решило принять одежду в виде исключения. По его словам, часть поставленной продукции была без необходимых бирок или на ней был некорректно указан размер.

У Шарапова поинтересовались, проверяло ли Минобороны турецкую фирму-поставщика Vector avia hava araçlari перед заключением сделки, на что он ответил, что при проверке недочеты не были обнаружены. «У меня есть документы, которые могу предоставить для подтверждения. Замечаний относительно качества товара нет», — заявил замминистра.

Шарапов также уточнил, что контракт с фирмой ведомство заключило 9 сентября 2022 года, а через месяц, 10 октября, компания получила предоплату в 30 миллионов гривен (более 800 тысяч долларов).

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщал о поставках некачественной формы для ВСУ, в результате которых бюджету был нанесен ущерб в более чем 35 миллионов гривен. По данным следствия, поставленные в армию ветровлагозащитные и утепленные зимние куртки, а также летние полевые костюмы оказались ненадлежащего качества. Как выяснило украинское издание «Зеркало недели», стоимость одежды при этом была завышена почти в три раза.