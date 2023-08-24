Перечислены удешевляющие внешний вид вещи

Стилистка Монтсеррат (фамилия неизвестна) перечислила вещи, которые удешевляют внешний вид. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 71,8 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @itsmontsesworld предостерегла от покупки изделий исключительно из-за их цены. По ее словам, даже бюджетные предметы гардероба из масс-маркета могут быть качественными. По этой причине юзерша посоветовала обращать внимание на ткань. «Более плотный материал всегда будет выглядеть качественнее», — заявила она.

Помимо этого, пользовательница сети рассказала, что пряжки на ремнях из пластика или ткани смотрятся неудачно. Кроме того, блогерша призвала выбирать одежду с хорошей фурнитурой либо вовсе без пуговиц.

Ранее в августе дизайнер бренда LERU Валерия Антонова назвала россиянкам пять портящих женский образ сочетаний цветов в одежде. Эксперт заявила, что неудачными станут комбинации таких оттенков, как красный и зеленый, коралловый и бирюзовый.