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17:22, 23 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали портящие женский образ сочетания цветов в одежде

Дизайнер Валерия Антонова назвала неудачными наряды из красной и зеленой одежды

Фото: Robert Linder / Unsplasj

Дизайнер бренда LERU Валерия Антонова назвала россиянкам пять портящих женский образ сочетаний цветов в одежде. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт назвала неудачными комбинации таких оттенков, как красный и зеленый, коралловый и бирюзовый. Также она внесла в список наряды из желтых и фиолетовых предметов гардероба, которые, по мнению специалистки, могут вызывать неприятные ощущения у окружающих людей.

Кроме того, в перечень вошли красный и фуксия и комбинация изумрудного и бордового тонов. «Дуэты из таких глубоких и сложных цветов, как изумрудный и бордовый, всегда будут работать против вас. Они создают мрачный и "возрастной" образ», — пояснила собеседница издания.

Ранее в августе российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды. По словам эксперта, данный эффект имеют наряды красного цвета. В свою очередь, чтобы избежать указанного зрительного искажения и отвлечь внимание от пышных форм, он посоветовал сочетать упомянутый оттенок с другими.

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    Алина Гостева
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