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19:21, 24 августа 2023Россия

Путин раскрыл дела Пригожина в Африке

Путин заявил, что Пригожин в Африке занимался нефтью и драгоценными металлами

Бизнесмен Евгений Пригожин занимался в Африке нефтью и газом, а также драгоценными камнями и металлами. Дела предпринимателя на африканском континенте раскрыл президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам Путина, Пригожин был талантливым бизнесменом. Он работал не только в Африке, но и в России. Президент отметил, что предприниматель вернулся из Африки в день крушения своего бизнес-джета, 23 августа. В России он встречался «с некоторыми официальными лицами».

Президент заверил, что расследование крушения самолета, на борту которого находился Пригожин, доведут до конца.

23 августа произошло крушение самолета бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Среди пассажиров значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

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    Варвара Кошечкина
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