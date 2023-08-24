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16:25, 24 августа 2023Экономика

В правительстве объяснили отказ сдерживать цены на бензин

Минэнерго объяснило отказ регулировать цены на бензин опасностью дефицита
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, к которому призывают операторы автомобильных перевозок, может привести к их дефициту. Таким образом на предложение ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» отреагировали в Минэнерго, передает РИА Новости.

Представитель ведомства напомнил, что сдерживание стоимости нефтепродуктов не предусмотрено законодательством, она должна формироваться на рыночной основе. Любой инструмент прямого регулирования подрывает такое ценообразование.

При этом в министерстве предложили не соотносить напрямую колебания цен на оптовом рынке и в рознице, при том что у первых исторически более значительная динамика. На нее влияют рыночная конъюнктура, баланс спроса и предложения, цены на мировом рынке. Этим летом рост стоимости российской нефти и падение курса рубля дали дополнительные эффекты.

Минэнерго признало проблему с ценами на топливо и регулярно проводит совещания с участниками рынка и РЖД, чтобы решить вопрос своевременной доставки грузов.

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Президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин в своем обращении отмечал, что цены на дизельное топливо для автотранспорта достигли 68-70 рублей за литр, из-за чего перевозки становятся нерентабельными и компании вынуждены поднимать тарифы. Такая ситуация приведет к фронтальному повышению цен в рознице на доставляемые товары.

Проблемы с топливом во второй половине августа зафиксированы как минимум в десяти регионах. В числе причин нехватки бензина и дизеля на АЗС называют туристический сезон, ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, увеличенные сроки доставки, а также активный серый экспорт, возникший из-за пересмотра демпферного механизма.

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    Платон Щукин
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