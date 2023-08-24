Производство автомобилей в России упало

«Автостат»: производство легковых автомобилей в России в 2023-м упало на 18,6 %

За семь месяцев 2023 года в России снизились объемы производства легковых автомобилей. Выпуск упал до 244 тысяч новых машин, это на 18,6 процента ниже, чем в прошлом году, сообщает агентство «Автостат».

В июле 2023 года ситуация изменилась: в годовом выражении российские предприятия собрали в 2,1 раза больше автомобилей (47 тысяч штук). Сильнее всего показатели выросли в АвтоВАЗа: он выпустил 31 950 автомобилей, что стало лучшим результатом с марта 2022 года. Также в число лидеров вошли УАЗ, «Москвич», а также завод Sollers во Владивостоке, где после перезапуска началась сборка пикапов под собственным брендом.

Ранее стало известно о перезапуске производства на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге. Предприятие, некогда принадлежавшее немецкому концерну, начнет работу до конца 2023 года, пообещал вице-президент AGR Automotive Group (бывший «Фольксваген Груп Рус») Любомир Найман. По его словам, завод будет выпускать модели под разными брендами, в том числе новыми.

«Москвич» также пообещал расширить модельный ряд автомобилей. Помимо кроссоверов Москвич 3 и Москвич 3е, которые уже доступны в продаже, автозавод выпустит две новые модели уже в 2024 году.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2023 году в России реализуют 950 тысяч новых легковых автомобилей, а рост продаж в годовом измерении составит 40 процентов. С учетом подержанных машин, за 12 месяцев будет продано семь миллионов автомобилей, добавил глава ассоциации Алексей Подщеколдин.