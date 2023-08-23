Бывший завод Volkswagen в России перезапустит производство

В AGR рассказали о перезапуске производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Автомобильный завод в Калуге, ранее принадлежащий концерну Volkswagen, перезапустит производство автомобилей до конца 2023 года. Об этом рассказал вице-президент AGR Automotive Group (бывший «Фольксваген Груп Рус») Любомир Найман, передает портал Autonews.

На предприятии будут выпускать модели под разными брендами, в том числе новыми. Компания AGR уже ввезла в Россию 5000 автомобилей и готова предложить их дилерам.

Завод Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой до весны 2022 года выпускал до 225 тысяч автомобилей в год. На предприятии работали около 4000 человек, которые собирали Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также на мощностях немецкого концерна в Калуге выпускали бензиновые двигатели.

Российские активы Volkswagen Group были проданы местному инвестору 19 мая. «Арт-Финанс» выкупила завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании. Правительство согласовало продажу бизнеса Volkswagen без опциона на обратный выкуп.