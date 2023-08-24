Появилось фото обломка хвоста разбившегося самолета с Пригожиным

Появилось фото элемента хвостового оперения разбившегося самолета с Пригожиным

Появилось фото обломка хвостового оперения разбившегося самолета Embraer, на борту которого числился Евгений Пригожин. Кадры публикует РИА Новости.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Воздушное судно, которое выполняло рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпело крушение в Тверской области вечером в среду, 23 августа.

На борту находились 10 человек, спасти никого не удалось. Помимо Пригожина, среди пассажиров были Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. В списке Росавиации также сообщается о трех членах экипажа.

Утром 24 августа в Тверской области нашли еще один фрагмент упавшего самолета Embraer, пассажиром которого числился Евгений Пригожин. Специалисты нашли элемент хвостового оперения самолета — он находился в 3,5 километра от места крушения бизнес-джета. Обломок лежит на поляне близ въезда в поселок Куженкино, в нескольких метрах от частного дачного участка.