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11:08, 24 августа 2023Россия

В похоронном бюро под Тверью подтвердили нахождение у них тела Пригожина

Msk1.ru: тело бизнесмена Пригожина находится в тверском похоронном бюро

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Тело бизнесмена Евгения Пригожина находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил корреспонденту Msk1.ru источник в организации, его подтверждение приводится в Telegram-канале.

О крушении самолета, владельцем которого в СМИ называли Пригожина, стало известно вечером 23 августа.

Как выяснило агентство Msk1.ru , сейчас у здания тверского похоронного бюро дежурит большое количество сотрудников полиции.

До этого сообщалось, что тела погибших при крушении самолета под Тверью начали вывозить на судмедэкспертизу.

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На месте происшествия продолжили работу криминалисты и сотрудники силовых структур.

Разбившийся в Бологовском районе Тверской области бизнес-джет Embraer-135 направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Первоначально поступали данные о том, что на борту находились семь человек, однако позже стало известно, что на борту находилось десять граждан, включая трех членов экипажа.

Позже в сети распространился видеоролик, на кадрах которого было видно, как воздушное судно начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

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    Анна Щербакова
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