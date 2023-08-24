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06:35, 24 августа 2023Россия

Тела погибших при крушении бизнес-джета начали вывозить на судмедэкспертизу

Shot: тела погибших при крушении самолета под Тверью вывозят на судмедэкспертизу

Кадр: Telegram-канал Shot

Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 начали вывозить в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что машины прибыли на огороженную территорию в 4:30 и выехали в 6:00. По данным издания, тела повезут в тверской морг на улице Бобкова. На месте происшествия до сих пор работают криминалисты.

Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа. Разбившийся в Бологовском районе Тверской области бизнес-джета Embraer-135 летел из Москвы в Санкт-Петербург. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек, однако позже стало известно, что на борту находилось десять человек, включая трех членов экипажа.

Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

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    Марина Совина
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