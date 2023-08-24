Стало известно о планах Пригожина открыть новые СМИ незадолго до авиакатастрофы

Mash: Пригожин планировал открыть новые СМИ и вернуться в новостную повестку

За день до крушения самолета Embraer, в списке пассажиров которого числился глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, бывшим сотрудникам издания РИА ФАН («Федеральное агентство новостей»), входящего в медиагруппу «Патриот», поступили предложения о работе от их бывших руководителей. О планах Пригожина открыть новые СМИ незадолго до авиакатастрофы стало известно Mash.

«По нашим данным, за день до крушения Embraer в Тверской области с экс-сотрудниками РИА ФАН начали созваниваться их бывшие руководители и предлагать поработать в новых интернет-СМИ», — сообщает издание. По данным Mash, звонившие сообщали журналистам, что Пригожин планирует вернуться в новостную повестку России.

Самолет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа, никого из них спасти не удалось. В списке пассажиров числились Пригожин, а также ключевой командир ЧВК Дмитрий Уткин.

30 июня Пригожин объявил о ликвидации медиахолдинга «Патриот». В него входили издания РИА ФАН, «Народные новости», «Невские новости», «Политика сегодня» и «Экономика сегодня». Незадолго до этого Роскомнадзор заблокировал сайты изданий, входящих в медиагруппу.