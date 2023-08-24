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19:04, 24 августа 2023Спорт

Главу Федерации футбола Испании призвали уйти в отставку из-за поцелуя на ЧМ

Экс-футболистка Ромеро призвала Рубиалеса уйти в отставку из-за поцелуя на ЧМ

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Бывшая футболистка сборной Испании по футболу Ана Ромеро призвала главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса уйти в отставку из-за инцидента с поцелуем на женском чемпионате мира-2023 (ЧМ-2023). Спортсменка высказалась в Twitter.

«Ради своих дочерей вы должны уйти в отставку. Или вас должны уволить, мистер Рубиалес, чтобы сразу стало ясно, что такое поведение ненормально», — заявила Ромеро.

Ранее 24 августа Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за инцидента на турнире. В организации подчеркнули, что привержены уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждают любые действия, противоречащие этому.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Андрей Стрельцов
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