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21:40, 24 августа 2023Россия

Стала известна неисправность самолета Пригожина перед крушением

«МК»: самолет Пригожина до вылета отправили на ремонт из-за турбохолодильника
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Стали известны первые результаты расследования крушения самолета в Тверской области, на борту которого находились бизнесмен Евгений Пригожин, еще шестеро пассажиров, а также трое членов экипажа. Об этом пишет «Московский комсомолец» (МК).

По данным издания, перед вылетом самолета был организован его ремонт из-за неисправности. Embraer был отправлен на ремонт в двадцатых числах июля в связи с вышедшим из строя турбохолодильником.

Новый агрегат был поставлен с опозданием — через 30 дней вместо ожидаемых 10. Закупка затянулась в том числе из-за западных санкций. Новый турбохолодильник в итоге закупили за семь миллионов рублей.

Все это время самолет находился на открытой площадке в московском аэропорту Шереметьево. Доступ к воздушному судну во время ремонта имели три человека — два инженера и технический директор фирмы «МНТ-авиа».

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    Марина Совина
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