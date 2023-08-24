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22:12, 24 августа 2023Россия

Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали

МК: последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина отправила стюардесса

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Последнее сообщение о ходе полета, поступившее с борта упавшего бизнес-джета Embraer Legacy бизнесмена Евгения Пригожина, расшифровали. Оказалось, что его отправила стюардесса Кристина Распопова в 17:40 по московскому времени, сообщили MK.RU.

Бортпроводница передала одно слово: «Руление». Больше никто из членов экипажа не выходил на связь.

Крушение самолета бизнесмена произошло 23 августа. Среди пассажиров фигурировало имя самого Евгения Пригожина, а также ключевого командира «Вагнера» Дмитрия Уткина. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Ранее о смерти лидера вагнеровцев высказался президент России Владимир Путин. Он назвал бизнесмена человеком сложной судьбы и отметил его «вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине».

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    Александра Синицына
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