Еще одну российскую команду допустили к международным турнирам

Сборную России по настольному теннису допустили к международным турнирам

Конгресс Международной федерации настольного тенниса (ITTF) допустил сборную России к международным турнирам. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Роман Марков рассказал, что спортсмены смогут выступить на соревнованиях только в нейтральном статусе и только при соблюдении особых дополнительных условий. «В основном они включают соблюдение норм этического поведения и антидопинговых правил, никаких политических требований нет, но нужно согласиться с мирной миссией Международного олимпийского комитета (МОК)», — пояснил он.

15 августа сборную России по гребле допустили к чемпионату мира 2023 года в Белграде. На турнире спортсмены выступят в нейтральном статусе в одиночных соревнованиях и поборются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.