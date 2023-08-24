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09:49, 24 августа 2023Спорт

В УЕФА отреагировали на отказ британцев выдать визу футболисту сборной России

В УЕФА заявили, что ответственность за невыдачу визы Оздоеву лежит на клубе

Фото: Seskimphoto / IMAGO / Globallookpress.com

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на отказ британцев выдать визу футболисту сборной России и греческого ПАОКа Магомеду Оздоеву. Об этом сообщает РИА Новости.

В УЕФА заявили, что ответственность за оформление виз для въезда в другие страны лежит на участвующих в еврокубках клубах. Они подчеркнули, что руководства клубов являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении.

О трудностях с получением британской визы Оздоевым стало известно 23 августа. Позднее, 24 августа, грекам предстоит провести в Эдингбурге первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартс». Все игроки, кроме Оздоева, без проблем получили визы.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа. В этом сезоне российский участвовал в трех матчах и не отметился результативными действиями. До этого он защищал цвета турецкого «Фатих Карагюмрюк».

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    Анастасия Борисова
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