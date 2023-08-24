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13:15, 24 августа 2023Бывший СССР

В Киеве анонсировали открытие иностранных производств вооружения

Министр Камышин: скоро на Украине откроются иностранные производства вооружения

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На Украине вскоре начнут работу иностранные компании, создающие вооружение. Открытие производств анонсировал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает РИА Новости.

«Первые производители вооружения уже готовы начинать производство на Украине. Мы говорим о больших компаниях и меньших, которые движутся обычно быстрее», — сказал он.

Министр добавил, что Киев дает иностранным партнерам большие возможности, и они положительно это оценивают. «Еще до форума оборонных индустрий услышите первые новости о начале такого производства», — резюмировал Камышин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение запустить в стране производство шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90.

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    Алевтина Запольская
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