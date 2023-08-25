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12:23, 25 августа 2023Мир

В МИД России прокомментировали возможный отказ Аргентины от членства в БРИКС

Замглавы МИД РФ Рябков: позиция Аргентины по БРИКС является ее внутренним делом
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что позиция Аргентины по вступлению или отказу от вступления в БРИКС является внутренним делом страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Пусть избиратели в каждой стране решают, кто будет руководителем и с какой программой тот или иной политический деятель идет на выборы. (...) Это сугубо их внутреннее дело», — прокомментировал замглавы МИД РФ вопрос о возможном влиянии выборов президента в Аргентине в октябре на вступление страны в БРИКС.

Он отметил, что действующее руководство Аргентины проявляет интерес к вступлению в объединение и Россия сотрудничает исключительно с нынешними властями. В случае победы на президентских выборах другого кандидата работа по членству страны в объединении будет вестись с ним.

Вопрос был вызван противоречивой реакцией в Аргентине, которую вызвала новость о вхождении страны в БРИКС. 22 октября в стране состоятся президентские выборы. Два ключевых оппозиционных кандидата Хавьер Милей и Патрисия Буллрич грозят отозвать заявку Аргентины на членство в случае победы.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Они станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года.

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    Максим Габриелян
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