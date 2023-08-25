Назван один из важнейших критериев для принятия стран в БРИКС

Замглавы МИД Рябков назвал отказ от санкций критерием для принятия в БРИКС

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал один из ключевых критериев для принятия стран в БРИКС. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения», — сказал он.

По словам замглавы ведомства, все страны объединения соответствуют критерию отказа от санкций в отношении других участников БРИКС.

24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.