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08:54, 25 августа 2023Культура

Сыгравшая Дашу Букину актриса рассказала о продолжении «Счастливы вместе»

Бочкарева: в продолжении «Счастливы вместе» расскажут о жизни Букиных в наши дни

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», в беседе с Super.ru раскрыла подробности продолжения проекта. Разговор с ней опубликован в Telegram-канале издания.

«Безусловно, я думаю, что это будут Букины в наши дни, то есть, в современное время, и все, что в нашей жизни происходило, происходит, конечно же, будет об этом рассказано», — сказала актриса.

Бочкарева также призналась, что не устала от образа Даши Букиной, этот образ ей не надоел. «Я не считаю себя заложницей одной роли, потому что в тех фильмах, в которых я хотела сняться, я снялась», — заключила она.

Ранее актриса Дарья Сагалова, исполнившая роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», выразила опасение, что ее героиня сильно изменится в продолжении проекта, а зрители этого не поймут.

Комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В перезапуске ситкома к своим ролям вернутся актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Актриса, исполнившая роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», Юлия Захарова заявила, что создатели сиквела пока не позвали ее участвовать в продолжении шоу.

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    Марина Совина
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