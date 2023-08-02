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16:25, 2 августа 2023Культура

Сыгравшая Свету Букину актриса выразила опасение из-за изменений своей героини

Сыгравшая Свету Букину Сагалова: новая Света может не понравиться зрителю

Кадр: сериал «Счастливы вместе»

Российская актриса Дарья Сагалова, исполнившая роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», выразила опасение, что ее героиня сильно изменится в продолжении проекта, а зрители этого не поймут. Об этом сообщает KP.RU.

По мнению артистки, ей будет трудно сыграть столь наивную девушку, которой Букина была 10 лет назад. «Это как раз мое опасение, что новая Светка может не понравиться зрителю. Она будет совсем другая, как бы я ни старалась сыграть ее прежней. Но это никому и не нужно, чтобы Света была той прежней», — отметила Сагалова.

Артистка также выразила предположение, что помешать нужной атмосфере может отсутствие соседей семейства Букиных — Лены и Толи Полено.

Ранее стало известно, что комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В перезапуске ситкома к своим ролям вернутся актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Актриса, исполнившая роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», Юлия Захарова заявила, что создатели сиквела пока не позвали ее участвовать в продолжении шоу.

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    Анастасия Астахова
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