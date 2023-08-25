Египет высказался о проведении матча со сборной России по футболу

В Египте одобрили идею провести товарищеский матч со сборной России по футболу

Член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми высказался о проведении матча с командой России. Его слова приводит Sport24.

«Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России в будущем, но не в этом году. Этой осенью у нас уже утвержден график игр», — рассказал Коми.

16 августа в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что ведут переговоры с командой Бахрейна. В организации подчеркнули, что объявят о матче, как только будет подписан контракт на его проведение.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.