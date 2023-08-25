Исинбаева отреагировала на отсутствие в списке самых влиятельных легкоатлеток

Исинбаева заявила, что отсутствие в списке World Athletics доказывает ее величие

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на свое отсутствие в списке самых влиятельных легкоатлеток мира, составленном Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

41-летняя бывшая спортсменка заявила, что оказала большое влияние на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. «Замалчивание истории лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», — написала она.

Рейтинг World Athletics был составлен 21 августа. Список состоит из 40 имен. Россиянки в него не вошли.

Исинбаева завоевала олимпийское золото на Играх в Афинах и Пекине. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении. Ей принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 метра).