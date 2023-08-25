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20:33, 25 августа 2023Спорт

Футболист отказался от выступлений в сборной Испании из-за скандала с поцелуем

Футболист Иглесиас отказался от сборной Испании из-за скандала с Рубиалесом
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас. Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас в Twitter объявил об отказе от выступлений в сборной Испании из-за скандала с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом.

«Я не вернусь до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными. За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», — заявил спортсмен. Он добавил, что ощущает грусть и разочарование.

20 августа сборная Испании одержала победу над командой Англии со счетом 1:0. Команда впервые выиграла чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы.

Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла. При этом Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении чиновника.

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    Анастасия Борисова
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