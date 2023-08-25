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11:30, 25 августа 2023Россия

Появились новые кадры крушения самолета Пригожина

Жители села Куженкино показали новое видео падения самолета Пригожина

Жители села Куженкино в Тверской области показали новое видео, на котором запечатлен момент падения самолета Евгения Пригожина. Кадры авиакатастрофы в пятницу, 25 августа, появились в Telegram-канале РБК.

Воздушное судно Embraer-135, которое выполняло рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.

Помимо Пригожина, в списках пассажиров числились Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Также в самолете были три члена экипажа.

Утром 24 августа в 3,5 километра от места крушения был обнаружен элемент хвостового оперения самолета. Обломок лежал на поляне недалеко от въезда в Куженкино.

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    Евгения Куликова
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