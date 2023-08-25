Нескольких пострадавших из-за протаранившего толпу авто в Калуге эвакуируют

Нескольких пострадавших в ДТП в Калуге 24 августа эвакуируют

Нескольких пострадавших в результате ДТП на автобусной остановке в Калуге эвакуируют. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Решение было принято по итогам телемедицинских консультаций калужских больниц, уточнил он.

«Взрослые: Наталья З. переводится в институт имени Пирогова; Дарья Б., Диана М. переводятся в Центр травматологии и ортопедии имени Пирогова. Дети: Гор Б. переводится в РДКБ», — написал губернатор. По всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена — они продолжат его проходить в региональных больницах.

Ранее Шапша рассказал, что все пострадавшие в ДТП в Калуге 24 августа находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой. Авария произошла на улице Кирова в районе дома №11. Водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Тогда пострадали 11 человек, включая троих детей.