Стало известно о состоянии пострадавших из-за протаранившего толпу авто в Калуге

Шапша рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Калуге

Все пострадавшие из-за протаранившего толпу автомобиля на остановке в Калуге находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой. Об их состоянии рассказал глава Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время областная клиническая больница проведет телемедицинскую консультацию с медцентром НМХЦ имени Пирогова. По ее итогу примут решение, кого из пациентов нужно эвакуировать в Санкт-Петербург, а кто продолжит лечение в регионе. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации троих взрослых пациентов и одного ребенка, уточнил Шапша.

О ДТП в центре российского города стало известно днем 24 августа. Оно произошло на улице Кирова в районе дома №11. Сообщалось, что водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Двое школьников, 15 и 16 лет, попали в реанимацию.