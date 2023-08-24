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17:00, 24 августа 2023Россия

Число пострадавших из-за протаранившего толпу автомобиля в Калуге возросло

Число пострадавших из-за протаранившего толпу автомобиля в Калуге выросло до 11

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число пострадавших из-за протаранившего толпу автомобиля в Калуге возросло до 11. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД России сообщает РИА Новости.

«Девять из них доставлены в медицинские учреждения города, среди которых трое несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что травмы получили десять человек, в том числе двое детей. Один в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

Авария произошла днем 24 августа. Предположительно, 49-летний водитель Toyota не смог справиться с управлением и выехал на тротуар, где люди ждали автобус. В сети публиковали кадры с места.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «(Управление транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»).

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    Евгения Куликова
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