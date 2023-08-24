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16:33, 24 августа 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавших после наезда машины на толпу в Калуге

Губернатор Шапша: после ДТП в Калуге трое пострадавших находятся в операционной

Фото: РИА Новости

Трое пострадавших в ДТП в Калуге сейчас находятся в операционной областной клинической больницы, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

Также стало известно, что трех человек, включая подростков 15 и 16 лет, поместили в реанимацию. Еще один мальчик в возрасте трех лет находится в травматологическом отделении областной детской больницы с матерью. Кроме того, одного пострадавшего готовят к операции в больнице скорой медицинской помощи.

Шапша также сообщил, что въехавший в толпу водитель задержан.

Ранее в сети появились кадры с моментом аварии. На записи видно, как автомобиль заезжает на тротуар и сносит стоявших у переходного перехода людей и информационный стенд. После этого машина продолжает движение и врезается в дом.

Авария произошла днем 24 августа. Предположительно, водитель Toyota не смог справиться с управлением, в результате чего выехал на зону для пешеходов, где люди ждали автобус. По словам губернатора, в ДТП пострадали десять человек.

Также стало известно, что водитель машины был лишен прав. В отношении него возбудили уголовное дело.

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    Константин Лысяков
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