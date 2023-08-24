Момент наезда на шедших по тротуару пешеходов в российском городе попал на видео

В Калуге момент наезда автомобиля на пешеходов попал на видео

Момент наезда автомобиля на пешеходов в Калуге попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах с камеры видеонаблюдения двигавшийся по проезжей части автомобиль заезжает на тротуар, снося стоявших у переходного перехода людей и информационный стенд. Не меняя курса и не замедляясь, автомобиль продолжает движение до тех пор, пока после столкновения со стеной дома он не останавливается перед крыльцом одного из магазинов.

ЧП произошло на улице Кирова. По имеющимся данным, водитель легковушки не справился с управлением. Мужчина был пьян, его везут на медосвидетельствование.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о десяти пострадавших, двое из которых дети. Шестеро человек госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.