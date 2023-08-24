Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 24 августа 2023Россия

Момент наезда на шедших по тротуару пешеходов в российском городе попал на видео

В Калуге момент наезда автомобиля на пешеходов попал на видео

Момент наезда автомобиля на пешеходов в Калуге попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах с камеры видеонаблюдения двигавшийся по проезжей части автомобиль заезжает на тротуар, снося стоявших у переходного перехода людей и информационный стенд. Не меняя курса и не замедляясь, автомобиль продолжает движение до тех пор, пока после столкновения со стеной дома он не останавливается перед крыльцом одного из магазинов.

ЧП произошло на улице Кирова. По имеющимся данным, водитель легковушки не справился с управлением. Мужчина был пьян, его везут на медосвидетельствование.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о десяти пострадавших, двое из которых дети. Шестеро человек госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

    Иммунные клетки связали с регуляцией настроения

    Московский поэт назвал самый яркий аромат советского детства

    Военный рассказал об особенностях запрошенных Зеленским F-18

    Жители Подмосковья пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос

    ФИФА открыла дело из-за поцелуя на женском чемпионате мира

    Самолет Пригожина отказались обслуживать из-за санкций

    Хирург назвала эффективные методы борьбы с отеками ног в жару

    Стало известно о планах Пригожина открыть новые СМИ незадолго до авиакатастрофы

    Врач раскрыла россиянам главную причину появления перхоти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости