Появились подробности о протаранившем толпу в российском городе водителе

«112»: мужчина, протаранивший толпу людей в Калуге, был лишен водительских прав

Мужчина, протаранивший толпу людей на тротуаре в Калуге, был лишен водительских прав. Такие подробности о ДТП в российском городе появились в Telegram-канале «112».

По информации издания, сейчас его везут на медицинское освидетельствование. Предположительно, 47-летний мужчина на Toyota не справился с управлением и вылетел на тротуар, где люди ожидали автобус.

В центре Калуги пострадали как минимум 10 человек, среди них трое детей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале привел информацию о состоянии пострадавших.