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14:57, 24 августа 2023Россия

Появились кадры с места наезда водителя на толпу пешеходов на тротуаре в Калуге

Shot опубликовал кадры с ДТП в Калуге, где водитель въехал в толпу пешеходов

В сети появились кадры с места ДТП в Калуге, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно врезавшийся в стену дома автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть. Также запечатлена работа спасателей, которые переносят пострадавших в машины скорой помощи.

Ранее стало известно, что мужчина, устроивший ДТП, был лишен водительских прав. Сейчас его везут на медицинское освидетельствование.

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    Константин Лысяков
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