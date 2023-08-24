Появились кадры с места наезда водителя на толпу пешеходов на тротуаре в Калуге
Shot опубликовал кадры с ДТП в Калуге, где водитель въехал в толпу пешеходов
В сети появились кадры с места ДТП в Калуге, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
На записи видно врезавшийся в стену дома автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть. Также запечатлена работа спасателей, которые переносят пострадавших в машины скорой помощи.
Ранее стало известно, что мужчина, устроивший ДТП, был лишен водительских прав. Сейчас его везут на медицинское освидетельствование.