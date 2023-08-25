Обнаружены улучшающее зрение у недоношенных детей вещества

Омега-3 и омега-6 улучшили зрение у недоношенных детей

Ученые из Гетеборгского университета обнаружили вещество, улучшающее зрение у недоношенных детей. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health-Europe.

В ходе работы авторы рассмотрели данные 178 крайне недоношенных детей (до 28-й недели беременности), родившихся в период с 2016 по 2019 год. Половине участников назначили принимать профилактические пероральные пищевые добавки, содержащие жирные кислоты омега-6 (арахидоновая кислота) и омега-3 (докозагексаеновая кислота). Обычно эти добавки не назначают недоношенным детям сразу после рождения. Вторая половина была в контрольной группе. Спустя примерно 2,5 года после рождения специалисты оценили эффект от употребления.

Оказалось, что у детей, получавших комбинированную добавку, улучшились зрительные функции по сравнению с контрольной группой, независимо от того, болели они ранее ретинопатией недоношенных или нет. Предполагается, что жирные кислоты благотворно влияли на сетчатку, а также улучшили способность мозга распознавать визуальные впечатления.

В июле 2023 года сотрудники Корнельского университета пришли к выводу, что омега-3 жирные кислоты полезны для профилактики болезней легких.