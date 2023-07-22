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00:24, 22 июля 2023Наука и техника

Омега-3 признали полезными для профилактики болезней легких

Омега-3 снизили скорость потери функций легких

Фото: Michele Blackwell / Unsplash

Ученые из Корнельского университета признали омега-3 жирные кислоты полезными для профилактики болезней легких. Результаты работы опубликованы в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Исследование было разделено на два этапа. В первом приняли участие более 15 тысяч человек, на которых рассмотрели связь между уровнями омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в крови и функцией легких с течением времени. Испытуемые со средним возрастом 56 лет были здоровыми на момент начала эксперимента, у большинства не было признаков хронического заболевания легких. Среднее время наблюдения за добровольцами составило от семи до 20 лет.

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Специалисты пришли к выводу, что повышенные уровни ПНЖК в крови человека связаны со снижением скорости потери функции легких. Наиболее выраженная корреляция фиксировалась с докозагексаеновой кислотой (ДГК) — жирной кислотой омега-3, которая в высоких концентрациях содержится в жирной рыбе (лосось, тунец и сардины).

Во втором этапе были проанализированы данные около 500 тысяч участников. В частности, обращалось внимание на генетические биомаркеры в крови в качестве показателя уровня омега-3 в рационе питания. Данные этого эксперимента согласовывались с предыдущим: более высокое количество омега-3-жирных кислот, включая ДГК, приводили к улучшению функции легких.

Помимо рыбы и рыбьего жира, другими источниками омега-3 могут быть орехи и семена, растительные масла и специально обогащенные пищевые продукты.

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    Елена Апазиди
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