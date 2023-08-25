Песков назвал ложью слухи о причастности Кремля к гибели Пригожина

Песков: заявления о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина — ложь

Заявления о причастности Кремля к крушению самолета бизнесмена Евгения Пригожина не имеют ничего общего с действительностью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

24 августа президент России Владимир Путин высказался о крушении самолета бизнесмена. В своем обращении глава государства отозвался о Пригожине как о талантливом человеке сложной судьбы.

По словам Пескова, вокруг авиакатастрофы в небе над Тверской областью возникло большое количество спекуляций. «Все это ложь абсолютная», — подчеркнул он.

Пригожин погиб 23 августа вместе еще с девятью людьми, находившимися на борту бизнес-джета Embraer. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин крушения самолета в Тверской области, среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.