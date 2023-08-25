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10:45, 25 августа 2023Россия

Раскрыты подробности падения ракеты С-200 в Калужской области

Обломки сбитой в Калужской области ракеты ВСУ С-200 упали в районе Обнинска

Кадр: Telegram-канал SHOT

Обломки ракеты С-200, которую сбили в Калужской области в ночь на пятницу, 25 августа, упала в районе города Обнинск. Такие подробности раскрыл источник РИА Новости в экстренных службах.

В ночь на пятницу, 25 августа, Украина пыталась атаковать гражданские объекты на территории России. Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО ракеты доработанного комплекса С-200 в Калужской области. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, никто не пострадал.

Также известно, что часть обломков ракеты упала в каркасный бассейн, который находился на территориии частного домовладения. Его жительница рассказала, что были слышны три взрыва, после чего на землю посыпались части ракеты, попавшая в бассейн часть ракеты долго шипела в воде.

Помимо этого, по сообщению Минобороны, 25 августа в Крыму было нейтрализовано 42 беспилотника. В ведомстве заявили о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа. На полуострове девять дронов уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО), еще 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    Анастасия Шейкина
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