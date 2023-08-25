В Норвегии убили 40 оленей, которые объелись в России и вернулись домой. За что их убили и почему животных не пощадили?

В Норвегии убили 40 оленей, за которых Россия требовала сотни миллионов рублей

В Норвегии убили 40 северных оленей, которые пересекли границу России и паслись на российской половине заповедника «Пасвик» в Мурманской области. Это произошло после того, как Россия обвинила Норвегию в незаконном выпасе и потребовала сотни миллионов рублей в качестве компенсации.

Зачем в Норвегии убили северных оленей

Зимой 2023 года 42 северных оленя из норвежской провинции Финнмарк пересекли границу и более двух месяцев паслись на территории Мурманской области.

В январе 40 оленей поймали и передали Норвегии. Российская сторона оценила нанесенный животными ущерб в 47 миллионов норвежских крон (около 420 миллионов рублей). Директор заповедника Наталья Поликарпова рассказала агентству «Би-порт», что предоставила норвежской стороне подробные расчеты и документы, на основе которых они проводились.

Ущерб оценивался по формуле с учетом количества дней пребывания оленей на территории заповедника и количества голов, умноженное на килограмм мяса в туше оленя (в среднем это 150 килограммов мяса от одного оленя) и умноженное на стоимость килограмма мяса по средней цене в Норвегии. У них существует специальные сайты, где указана эта информация Наталья Поликарпова директор российской части заповедника «Пасвик»

Мурманская дирекция «Пасвика» намеревалась добиваться в суде не только этой суммы, но и дополнительной компенсации в 2 миллиона норвежских крон (около 18 миллионов рублей), то есть по 50 тысяч крон (445 тысяч рублей) за каждого оленя, который нарушил границу.

В июле сообщалось, что норвежские чиновники еще не сформировали позицию по этому вопросу и собирались встретиться с руководством российской части «Пасвика», чтобы обсудить произошедшее. По их словам, они считали своим приоритетом восстановление забора на границе заповедника, прорехами в котором воспользовались олени.

По утверждению Поликарповой, к началу августа норвежская сторона так и не дала определенного ответа на запрос. А 25 августа стало известно, что всех оленей, побывавших в России, решили убить. Это было сделано, чтобы помешать им вновь пересечь границу и причинить еще большие убытки.

Российско-норвежская граница Фото: Максим Шеметов / Reuters

Почему в Россию не хотят пускать норвежских северных оленей

Убитые северные олени принадлежали саамам — коренному народу, живущему в центральной и арктической Норвегии. Хотя они паслись без присмотра и перешли в Россию самостоятельно, руководство российской части заповедника считает их не дикими животными, а домашним скотом.

Если бы у нас был дикий северный олень, то к Норвегии не было бы вопросов, поскольку это была бы общая популяция. По российскому национальному законодательству присутствие скота на территории заповедника не разрешено. Оленеводство относится к отгонному животноводству как к одной из категорий сельского хозяйства Наталья Поликарпова директор российской части заповедника «Пасвик»

По словам Поликарповой, обмен оленями был оговорен в российско-норвежском соглашении от 1977 года. В прошлом такое уже случалось — например, в 2019 году норвежским оленеводам также передали животных, которые забрели за границу. При этом присутствовали представители заповедника, а также российского и норвежского погранкомиссариатов.

Несправедливость ситуации, по мнению Поликарповой, заключается в том, что северные олени кормятся в России, а затем возвращаются на родину. «Получается, их олени едят у нас, а потом норвежские оленеводы используют их для мяса», — объясняет она. При этом даже 40 оленей, как она утверждает, способны оказать существенное влияние на лишайниковый покров и привести к эрозии почвы.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как Норвегия будет останавливать северных оленей на границе

Трансграничный природный заповедник «Пасвик» расположен на территории России, Норвегии и Финляндии и занимает более 14 тысяч гектаров. Две трети заповедника покрывают леса, оставшаяся площадь — это преимущественно болота. На российской стороне живут медведи и лоси, но нет северных оленей — все они приходят из Норвегии.

В 1954 году на советско-норвежской границе построили ограду длиной около 150 километров, которая мешала оленям забредать из Норвегии в Мурманскую область. С тех пор прошло почти 70 лет, ограда обветшала и уже не справляется со своей задачей.

Необходимо принципиально решить вопрос, чтобы олени не оказывались на российской стороне, чтобы они не поедали и не вытаптывали лишайниковый покров и не наносили ущерба нашим лесным хрупким экосистемам Наталья Поликарпова директор российской части заповедника «Пасвик»

Норвегия уже приступила к восстановлению ограды. Сложность заключается в том, что строительные работы должны вестись только на норвежской стороне. Приходится постоянно следить, чтобы рабочие случайно не оказались на территории другой страны. «Это делает работу особенно сложной», — рассказал представитель норвежского сельскохозяйственного агентства Магнар Эвертсен.

В первую очередь будут заменены семь километров ограды между норвежскими городами Хамборгватнет и Сторског. Ожидается, что работы обойдутся в 3,7 миллиона норвежских крон (32,8 миллиона рублей) и завершатся к началу октября. Таким образом Норвегия намеревается предотвратить дальнейший переход животных на территорию России.