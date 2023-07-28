Норвежские олени пришли в Россию и наелись на 420 миллионов рублей

Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 420 миллионов рублей

Норвежские северные олени пришли в Мурманскую область и наелись на сумму около 420 миллионов рублей. Так оценила ущерб российская дирекция заповедника «Пасвик», сообщает Adresseavisen.

Трансграничный природный заповедник расположен на территории России, Норвегии и Финляндии. Зимой 2023 года 40 оленей из норвежской провинции Финнмарк пересекли границу и паслись на территории Мурманской области более двух месяцев. В январе животные были переданы Норвегии.

Мурманская дирекция «Пасвика» выдвинула иск о возмещении ущерба за незаконный выпас животных в размере 47 миллионов норвежских крон, что примерно равняется 420 миллионам рублей.

Норвежские чиновники заявили, что еще не сформировали позицию по этому вопросу и отметили, что изначально ставили в приоритет работу по благоустройству забора на границе заповедника. В ближайшее время они намерены встретиться с руководством российской части «Пасвика», чтобы обсудить произошедшее.

Ранее в национальном парке «Русская Арктика» заметили особей редкого новоземельского подвида дикого северного оленя. На протяжении долгого времени считалось, что эти животные ассимилировались с завезенными северными оленями и перестали существовать в первозданном виде.