Канадец из клуба КХЛ объяснил желание легионеров получить российские паспорта

Канадец Рой заявил, что легионеры получают паспорта России ради карьеры в КХЛ

Канадский защитник «Витязя», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Джереми Рой объяснил желание легионеров получить российские паспорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что некоторые ребята хотят остаться в этой лиге, а это один из способов сделать это наверняка», — заявил Рой. Он добавил, что сам еще не думал о получении российского гражданства.

Карьера Роя в КХЛ началась в 2022 году. В сезоне-2022/2023 защитник провел 68 матчей в регулярном чемпионате, набрав 31 очко по системе «гол плюс пас». В плей‑офф хоккеист вышел на лед в пяти встречах, отметившись результативной передачей.

14 августа чешский нападающий «Лады» Остап Сафин получил российский паспорт. Спортсмен имеет российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию за несколько месяцев до его рождения. С 2017-го по 2022-й нападающий играл в Северной Америке.