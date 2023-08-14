Чешский хоккеист получил российский паспорт

Чешский хоккеист «Лады» Остап Сафин получил российский паспорт

Чешский нападающий «Лады» Остап Сафин получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарев. Отмечается, что Сафин больше не будет считаться легионером в России. Планируется, что контракт с 24-летним форвардом будет подписан на один сезон.

Сафин имеет российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию за несколько месяцев до его рождения. С 2017-го по 2022-й нападающий играл в Северной Америке. Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборные Чехии.

25 августа прошлого года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. В феврале Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры, выступающие в России, начали покидать команды.