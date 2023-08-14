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11:57, 14 августа 2023Спорт

Чешский хоккеист получил российский паспорт

Чешский хоккеист «Лады» Остап Сафин получил российский паспорт

Фото: James Carey Lauder / USA TODAY Sports / Reuters

Чешский нападающий «Лады» Остап Сафин получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарев. Отмечается, что Сафин больше не будет считаться легионером в России. Планируется, что контракт с 24-летним форвардом будет подписан на один сезон.

Сафин имеет российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию за несколько месяцев до его рождения. С 2017-го по 2022-й нападающий играл в Северной Америке. Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборные Чехии.

25 августа прошлого года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. В феврале Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры, выступающие в России, начали покидать команды.

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    Анастасия Борисова
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