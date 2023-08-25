Украина начала готовить документы для экстрадиции россиянина из Финляндии

Генпрокуратура Украины готовит документы для экстрадиции россиянина из Финляндии

Генеральная прокуратура Украины начала подготовку документов для экстрадиции ранее арестованного в Финляндии россиянина. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

«В настоящее время инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции личности», — отметили в ведомстве.

Офис генпрокурора не приводит имени задержанного. Сообщается также, что гражданин России был задержан в Финляндии 23 августа на основании запроса прокуратуры, его разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в участии в террористической организации.

В ведомстве также рассказали, что в соответствующие финские органы 15 августа был направлен запрос о задержании и временном аресте данного лица с предоставлением необходимой информации.

Ранее стало известно, что в Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского, который находится под санкциями Евросоюза и США. 25 августа суд продлил ему арест. Вопрос экстрадиции по запросу Украины судьи рассмотрят отдельно.