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06:34, 26 августа 2023Наука и техника

РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН

Входящий в «Роскосмос» РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Входящий в госкорпорацию Роскосмос Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» предложил запустить 32 малых космических аппарата оперативного высокодетального наблюдения (МКА ОВН). Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии уточнили, что пока инициативная разработка находится на стадии аванпроекта, который предлагается различным организациям.

«Орбитальная группировка может быть создана в течение десяти лет при наличии заказа. На орбиту может быть выведено четыре аппарата за один пуск, то есть за восемь пусков будет полностью создана орбитальная группировка», — добавили в РКЦ.

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МКА ОВН будет иметь пространственное разрешение в панхроматическом диапазоне 0,4 метра, в мультиспектральном — 1,2 метра, ширина полосы захвата составит 14 километров. Допускает съемка в нескольких режимах, в частности, стереоскопическом. Заявленная точность определения координат объектов — около 5 метров. Возможности МКА ОВН позволят наблюдать объект величиной 40 сантиметров.

В июле РКЦ «Прогресс» в рамках проходившего в Санкт-Петербурге форума Россия — Африка представил линейку малых спутников, предназначенных для съемки земной поверхности.

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    Иван Потапов
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