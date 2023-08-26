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11:09, 26 августа 2023Мир

Вооруженные силы Нигера приведут в состояние максимальной готовности

Глава генштаба Нигера приказал привести ВС в состояние максимальной готовности

Фото: Sam Mednick / AP

Глава генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный пришедшими к власти мятежниками, приказал привести армию страны в состоянии максимальной готовности. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на срочное радиосообщение генштаба.

«С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности», — говорится в заявлении Барму.

По его словам, данное решение было принято на фоне роста угрозы агрессии в отношении Нигера. За счет таких мер, считает глава генштаба, ВС страны смогут обеспечить адекватный ответ на любые действия других государств.

Ранее в августе сообщалось, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного нападения разместят на территории страны военных из Мали и Буркина-Фасо и разрешат им действовать.

До этого телеканал Al Arabiya сообщил, что 21 августа на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла главу страны Мохамеда Базума.

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    Варвара Кошечкина
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