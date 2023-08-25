Нигер разместит у себя военных Мали и Буркина-Фасо при нападении

AFP: Нигер разместит у себя военных Мали и Буркина-Фасо при нападении на страну

Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного нападения разместят на территории страны военных из Мали и Буркина-Фасо и разрешат им действовать. Об этом сообщает France-Press Agency (AFP).

Согласно заявлению, озвученному представителем МИД Нигера, говорится, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.

По информации телеканала Al Arabiya, 21 августа на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможное вторжение стран ЭКОВАС в Нигер не пойдет никому на пользу.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла главу страны Мохамеда Базума.