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17:34, 24 августа 2023Мир

Лавров оценил возможное вторжение в Нигер

Глава МИД РФ Лавров: вторжение ЭКОВАС в Нигер не пойдет никому на пользу
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alet Pretorius / Reuters

Возможное вторжение стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер не пойдет никому на пользу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

Министр иностранных дел заявил, что подобная интервенция станет разрушительной и губительной для тысяч людей. Он отметил, что не желает африканским жителям такого сценария.

«Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ЭКОВАС сила для противодействия вторжению», — оценил инициативу Лавров.

По информации телеканала Al Arabiya, 21 августа на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер.

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