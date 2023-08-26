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12:34, 26 августа 2023Спорт

Костомаров записал видеообращение к болельщикам вместе с супругой

Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной поблагодарил болельщиков за поддержку

Кадр: Telegram-канал Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров записал видеообращение к болельщикам вместе с супругой Оксаной Домниной. Ролик опубликован в Telegram-канале спортсмена.

«Спасибо вам большое! Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые слова и пожелания», — сказали Костомаров и Домнина. Они также пожелали крепкого здоровья всем своим подписчикам.

22 августа спортсмен впервые вышел на лед после ампутации. Он принял участие в номере с Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг» 22 августа.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Андрей Стрельцов
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